В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції, багато постраждалих (фото, відео)

Оновлено 08:29. ЗМІ, з посиланням на прес-службу поліції повідомляють, що загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху.

За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці.

#BREAKING : 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc

Зазначимо, що ЗМІ наводять різні цифри щодо кількості постраждалих, одні пишуть про щонайменше 7 поранених, з яких двоє в тяжкому стані, інші видання повідомляють, що постраждалих вже 12 (два з них у критичному стані). Поранені доправлені у лікарні.

2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;



* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured



* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot pic.twitter.com/wSSfWo8B7e