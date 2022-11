В Иерусалиме прогремели взрывы на автобусной станции, много пострадавших (фото, видео)

Обновлено 08:29. СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции сообщают, что всего в результате двух взрывов было ранено не менее 14 человек, из которых 11 в результате первого взрыва.

По предварительной информации, сработало взрывное устройство, оставленное в сумке.

#BREAKING : 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc

Отметим, что СМИ приводят разные цифры о количестве пострадавших, одни пишут о по меньшей мере 7 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии, другие издания сообщают, что пострадавших уже 12 (два из них в критическом состоянии). Раненые доставлены в больницы.

2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;



* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured



* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot pic.twitter.com/wSSfWo8B7e