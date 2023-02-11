У Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку: є загиблі

Напад стався на перехресті Рамот. Поліція повідомляє, що водій, 31-річний палестинець зі Східного Єрусалиму, було нейтралізовано на місці.

За даними медиків, постраждали п'ятеро людей. Внаслідок аварії загинули шестирічна дитина та 20-річний чоловік. На кадрах з місця події на північній околиці міста видно синій автомобіль Mazda, який врізався в стовп і зупинився на тротуарі під автобусною зупинкою.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір вжити негайних заходів, щоб опечатати та знести будинок терориста.