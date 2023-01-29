В Ізраїлі мають намір позбавляти громадянства терористів та депортувати до Палестини

Уряд Ізраїлю планує позбавляти громадянства та посвідки на проживання терористів. При цьому їх мають намір депортувати до Палестини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Facebook .

"Доручити в.о. міністра внутрішніх справ та юридичному раднику уряду підготувати урядовий законопроєкт про позбавлення терористів посвідки на проживання чи громадянства та депортацію їх на територію Палестинської автономії", - повідомив він.

При цьому ізраїльська влада має намір дозволити негайно звільняти працівників за підтримку тероризму без необхідності проведення слухань.

Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено.

Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули українка.

Крім того, 28 січня в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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