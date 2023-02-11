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В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку: есть погибшие

Фото: в Израиле автомобиль врезался в автобусную остановку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Двое израильтян погибли в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Нападение произошло на перекрестке Рамот. Полиция сообщает, что водитель, 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима, был нейтрализован на месте.

По данным медиков, пострадали пять человек. В результате аварии погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина. На кадрах с места происшествия на северной окраине города виден синий автомобиль Mazda, который врезался в столб и остановился на тротуаре под автобусной остановкой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять немедленные меры, чтобы опечатать и снести дом террориста.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля планирует лишать гражданства и вида на жительство террористов. При этом их намерены выдворять в Палестину.

Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен. В результате теракта в Израиле погибли украинка.

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ИзраильТерактИерусалим