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В Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції

Фото: в Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія оборони Ізраїлю направить дві піхотні роти для посилення поліцейських в районі Єрусалиму та в ізраїльських містах поблизу бар’єру безпеки на Західному березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Війська мають бути розгорнуті вже завтра, 30 січня.

Повідомляється, що рішення про посилення правоохоронців було прийнято після нової оцінки високопосадовців армії.

Зазначається, що роти входять до складу бригад Гіваті та Голані, які зараз проходять базову підготовку.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі вирішили посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї.

Нагадаємо, поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.

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ІзраїльИерусалим