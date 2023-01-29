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В Ізраїлі посилять армію та поліцію, а також спростять отримання зброї

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Ізраїль, Неділя 29 січня 2023 04:23
В Ізраїлі посилять армію та поліцію, а також спростять отримання зброї Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Ізраїлі ухвалили рішення посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї на тлі теракту в Єрусалимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Нетаньягу під час засідання уряду пообіцяв жорстку відповідь терористам після теракту.

Серед цих заходів - спрощення процедури отримання дозволів на носіння зброї, зміцнення єврейських поселень на західному березі річки Йордан, посилення підрозділів армії та поліції, а також розширення практики затримань та цілеспрямованих операцій з вилучення зброї, що незаконно зберігається.

Нагадаємо, в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти у натовп. Імовірного нападника було застрелено.

Серед загиблих була громадянка України Ірина Ковальова.

Також стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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