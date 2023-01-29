ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції

Новость на русском →
Єрусалим, Неділя 29 січня 2023 16:31
В Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції Фото: в Єрусалим направлять дві піхотні роти для посилення поліції (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Армія оборони Ізраїлю направить дві піхотні роти для посилення поліцейських в районі Єрусалиму та в ізраїльських містах поблизу бар’єру безпеки на Західному березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Війська мають бути розгорнуті вже завтра, 30 січня.

Повідомляється, що рішення про посилення правоохоронців було прийнято після нової оцінки високопосадовців армії.

Зазначається, що роти входять до складу бригад Гіваті та Голані, які зараз проходять базову підготовку.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі вирішили посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї.

Нагадаємо, поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Иерусалим
NEWS
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор