В Иерусалим направят две пехотные роты для усиления полиции

Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полицейских в Иерусалиме и в израильских городах вблизи барьера безопасности на Западном берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Войска должны быть развернуты уже завтра, 30 января.

Сообщается, что решение об усилении правоохранителей было принято после новой оценки чиновников армии.

Отмечается, что роты входят в состав бригад Гивати и Голани, которые сейчас проходят базовую подготовку.

Как сообщалось ранее, в Израиле решили усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.

Напомним, вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.

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