В Иерусалим направят две пехотные роты для усиления полиции
Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полицейских в Иерусалиме и в израильских городах вблизи барьера безопасности на Западном берегу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Войска должны быть развернуты уже завтра, 30 января.
Сообщается, что решение об усилении правоохранителей было принято после новой оценки чиновников армии.
Отмечается, что роты входят в состав бригад Гивати и Голани, которые сейчас проходят базовую подготовку.
Как сообщалось ранее, в Израиле решили усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.
Напомним, вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.
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