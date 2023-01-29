ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иерусалим направят две пехотные роты для усиления полиции

Новина українською →
Иерусалим, Воскресенье 29 января 2023 16:31
В Иерусалим направят две пехотные роты для усиления полиции Фото: в Иерусалим направят две пехотные роты для усиления полиции (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полицейских в Иерусалиме и в израильских городах вблизи барьера безопасности на Западном берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Войска должны быть развернуты уже завтра, 30 января.

Сообщается, что решение об усилении правоохранителей было принято после новой оценки чиновников армии.

Отмечается, что роты входят в состав бригад Гивати и Голани, которые сейчас проходят базовую подготовку.

Как сообщалось ранее, в Израиле решили усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.

Напомним, вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иерусалим
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору