Єрмаку змінили запобіжний захід: що вирішив суд

Що саме змінив суд

У понеділок, 10 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання захисників Андрія Єрмака.

Йдеться про підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом під час будівництва приватного котеджного містечка під Києвом.

Раніше Єрмак не мав права залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду межі Києва та Київської області. Тепер перелік дозволених територій значно розширили.

"Так, обов'язок не залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду м. Києва та Київської області замінено на обов'язок не залишати без такого дозволу межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей із можливістю транзиту через інші області", - зазначили в САП.

Чому суд ухвалив таке рішення

Передумовою для звернення захисту до суду стало одночасне надходження до САП та НАБУ кількох схожих за змістом листів від командирів військових частин. Вони писалися в інтересах підозрюваного.

Захист обґрунтовував необхідність виїзду до додаткових областей участю Єрмака в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

У САП повідомили, що прокурор заперечував проти задоволення клопотання. Обґрунтування таке: обов'язки, які раніше поклали на підозрюваного, не заважали реалізації проєкту, адже в ньому він виступає керівником, а не адвокатом, який безпосередньо надає правову допомогу.

Справа Єрмака

Нагадаємо, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують справу про можливе відмивання коштів під час будівництва елітного котеджного містечка в селі Козин Київської області.

За версією слідства, через схему могли легалізувати близько 460 мільйонів гривень. Прокурори вважають, що до діяльності організованої групи міг бути причетним і ексголова Офісу президента.

Як встановили детективи, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов ініціював будівництво приватного котеджного комплексу зі спа-зоною. До проєкту як співінвесторів він, за даними слідства, залучив осіб, які мали вплив на політичні та економічні процеси в державі.

Будівництво здійснювалося через житлово-будівельний кооператив, який контролював колишній віцепрем'єр-міністр. Фінансування надходило з кількох джерел: від підконтрольних компаній з ознаками фіктивності та готівкою від структур, які слідство пов'язує з корупційними схемами в енергетиці.