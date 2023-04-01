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Єрмак зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики: говорили про агресію РФ у спорті

Фото: Єрмак зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 квітня зустрівся з главою Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Під час зустрічі сторони говорили про агресію РФ, зокрема й про злочини проти українських дітей, серед яких - насильницька депортація.

"Також наголосили, що Росія використовує своїх спортсменів для пропаганди агресії, тож закликали Ватанабе підтримати ініціативу щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року", - вказали в Офісі президента.

Єрмак поінформував, що 90% представників російської гімнастики одночасно є членами клубу російської армії - ЦСКА, чим по суті представляють військових РФ - саме тих, які щодня беруть участь у бомбардуванні, нищенні українських міст і вбивствах українців.

"Ми знаємо, що санкції - це кращий нелетальний спосіб впливу. Тому Україна наголошує на необхідності продовження санкцій. І один із їх видів - не давати російським та білоруським спортсменам можливості брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях", - зазначив керівник ОП.

Посадовець рішуче додав: "Україна прагне вигнати російські війська зі своєї землі, відновити територіальну цілісність. А щодо осіб, які підтримують російську агресію, мають бути вжиті відповідні кроки від усіх міжнародних організацій, зокрема й спортивних".

Єрмак подякував особисто Ватанабе та Японії, її уряду за підтримку наших спортсменів.

Своєю чергою глава Міжнародної федерації гімнастики підтвердив, що є другом України та української гімнастики та розповів, що відвідав Бучу, де на власні очі побачив наслідки дій російських військових.

"Я відчуваю ваш біль. Ті, хто підтримують війну, - заслуговують на суворе покарання", - підсумував Ватанабе.

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Андрій Єрмак