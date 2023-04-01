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Ермак встретился с президентом Международной федерации гимнастики: говорили об агрессии РФ в спорте

Фото: Ермак встретился с президентом Международной федерации гимнастики (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 апреля встретился с главой Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, который находится в Украине с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во время встречи стороны говорили об агрессии РФ, в том числе о преступлениях против украинских детей, среди которых - насильственная депортация.

"Также подчеркнули, что Россия использует своих спортсменов для пропаганды агрессии, поэтому призвали Ватанабе поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года", - указали в Офисе президента.

Ермак проинформировал, что 90% представителей российской гимнастики одновременно являются членами клуба российской армии - ЦСКА, чем по сути представляют военных РФ - именно тех, кто ежедневно участвует в бомбардировке, уничтожении украинских городов и убийствах украинцев.

"Мы знаем, что санкции - это лучший нелетальный способ влияния. Поэтому Украина подчеркивает необходимость продления санкций. И один из их видов - не давать российским и белорусским спортсменам возможности участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях", - отметил руководитель ОП.

Чиновник решительно добавил: "Украина стремится выгнать российские войска со своей земли, восстановить территориальную целостность. А в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию, должны быть предприняты соответствующие шаги от всех международных организаций, в том числе и спортивных".

Ермак поблагодарил лично Ватанабе и Японию, ее правительство за поддержку наших спортсменов.

В свою очередь глава Международной федерации гимнастики подтвердил, что является другом Украины и украинской гимнастики и рассказал, что посетил Бучу, где собственными глазами увидел последствия действий российских военных.

"Я чувствую вашу боль. Те, кто поддерживают войну, - заслуживают сурового наказания", - подытожил Ватанабе.

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Андрей Ермак