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Єрмак зустрівся з послом Китаю: обговорили підготовку до саміту миру

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послом Китаю Фань Сяньжуном (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 13 березня, провів зустріч з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Андрія Єрмака.

Під час зустрічі сторони підбили підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.

У продовження діалогу окреслили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань, які містяться в пунктах української формули миру.

Також Єрмак поінформував посла Китаю про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав.

"Подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України", - додав керівник Офісу президента.

Турне спецпредставника Китаю

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував в Україні, а також відвідав Брюссель і Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Детальніше про те, навіщо Китай знову відправив "ревізора" до України та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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КитайАндрій ЄрмакОфіс президента