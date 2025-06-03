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Буде зустріч з командою Трампа: Єрмак назвав мету візиту української делегації до США

Вівторок 03 червня 2025 11:30
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Буде зустріч з командою Трампа: Єрмак назвав мету візиту української делегації до США Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українська делегація у США проведе ряд зустрічей з командою президента США Дональда Трампа та представниками обох партій, на яких обговорюватимуть оборонну підтримку, санкції проти РФ та ряд інших важливих тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що делегація у ході візиту планує просувати важливі для України питання.

"Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора (Ліндсі – ред.) Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали", - додав керівник Офісу президента України.

За його словами, серед інших тем – про питання повернення Росією депортованих українських дітей, пропаганда росіян стосовно питань церкви та ін.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відправився до Сполучених Штатів Америки.

Також вчора, 2 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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