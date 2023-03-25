Єрмак зустрівся з главою МЗС Литви: говорили про ситуацію на фронті та вступ України в ЄС і НАТО

Український посадовець висловив подяку литовській стороні за ефективну багатоформатну допомогу Україні з самого початку повномасштабної агресії Росії.

"Українці це дуже цінують. Ми справжні друзі. І наша перемога в цій війні буде спільною перемогою", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП ознайомив Ландсбергіса із розвитком ситуації на фронті й розповів: "Війна триває, і є багато викликів. Однак ми маємо перемогти. Готуємо нові операції. Ситуація важка, але ми тримаємо наші позиції".

Окремо було відзначено надзвичайну важливість подальшої військово-технічної допомоги з боку Литви, включно з:

підготовкою українських військовослужбовців;

наданням сприяння в ремонті техніки для потреб ЗСУ;

реабілітацією та лікуванням поранених бійців.

Також було констатовано спільність підходів щодо необхідності повного зняття обмежень у постачанні Україні всіх типів сучасної зброї.

Окрім цього, сторони відзначили важливість початку до кінця 2023 року переговорів про вступ України в ЄС і налаштованість нашої держави на активну роботу для досягнення прогресу на шляху до майбутнього членства у НАТО.