Єрмак зустрівся з главою МЗС Литви: говорили про ситуацію на фронті та вступ України в ЄС і НАТО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 березня провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.
Український посадовець висловив подяку литовській стороні за ефективну багатоформатну допомогу Україні з самого початку повномасштабної агресії Росії.
"Українці це дуже цінують. Ми справжні друзі. І наша перемога в цій війні буде спільною перемогою", - наголосив Єрмак.
Керівник ОП ознайомив Ландсбергіса із розвитком ситуації на фронті й розповів: "Війна триває, і є багато викликів. Однак ми маємо перемогти. Готуємо нові операції. Ситуація важка, але ми тримаємо наші позиції".
Окремо було відзначено надзвичайну важливість подальшої військово-технічної допомоги з боку Литви, включно з:
Також було констатовано спільність підходів щодо необхідності повного зняття обмежень у постачанні Україні всіх типів сучасної зброї.
Окрім цього, сторони відзначили важливість початку до кінця 2023 року переговорів про вступ України в ЄС і налаштованість нашої держави на активну роботу для досягнення прогресу на шляху до майбутнього членства у НАТО.
Нагадаємо, Ландсбергіс переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі дасть змогу домогтися прогресу не тільки в практичній підтримці України, а й у наближенні її членства в Альянсі.
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