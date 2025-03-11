Єрмак зробив першу заяву про переговори в Саудівській Аравії

"Зараз ми вважаємо, що треба обговорити найголовніше: як розпочати цей процес. І ми дуже відкриті, дуже відкриті. І ми хочемо мати дуже конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак журналістам у Джидді перед початком зустрічі.

За його словами, гарантії безпеки для України з боку США є "дуже важливими", щоб Росія не змогла знову напасти після досягнення угоди, але додав, що пріоритетом зустрічі є запуск процесу досягнення миру з Москвою шляхом переговорів.

Водночас Єрмак відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна, щоб досягти мирної угоди.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні у Саудівській Аравії проходять перемовини між українською та американською делегаціями. Під час зустрічі вони, ймовірно, обговорять питання відновлення допомоги від США Україні. Також буде підійматись питання щодо передачі розвідувальних даних від США.

За словами голови Білого дому Дональда Трампа, він очікує позитивних результатів від переговорів в Саудівській Аравії.

А ось держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україні доведеться поступитись Росії захопленими з 2014 року територіями у рамках мирної угоди.

Також Рубіо заявив, що у нього не запланована розмова з президентом Володимиром Зеленський, який також наразі перебуває з візитом у Джидді.