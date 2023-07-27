Єрмак зідзвонився з Салліваном: про що говорили

Зазначається, що Єрмак обговорив з американською стороною ситуацію на фронті та заходи, що реалізуються силами оборони задля звільнення українських земель від російських загарбників.

Крім цього, він розповів Саллівану про нещодавні російські атаки по історичному центру Одеси та портовій інфраструктурі України. На фоні цього Єрмак наголосив на необхідності посилення системи ППО задля захисту українців та недопущення руйнування експортного потенціалу країни.

"Сторони наголосили на важливості продовження пошуку шляхів допомоги Україні в експорті зерна на світовий ринок, зокрема в країни Глобального Півдня", - зазначається в публікації.

Також Салліван та Єрмак продовжили консультації стосовно довгострокових "гарантій безпеки" для України та обговорили процес укладання двосторонніх угод із країнами-партнерами в межах пільної декларації про підтримку України, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Співрозмовники обговорили реалізацію Формули миру президента Володимира Зеленського й можливості для проведення майбутнього Глобального саміту миру", - йдеться в публікації.

Єрмак подякував США за вчорашній пакет оборонної допомоги, а також обговорили підготовку українських пілотів на F-16.

Допомога від США

США активно допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, минулого тижня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, куди увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Зазначається, що це військове обладнання має на меті захистити портову інфраструктуру України.

А позавчора США оголосили про пакет військової допомоги на 400 млн доларів, туди увійшло різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

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