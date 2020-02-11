Ермак заявил, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил помощник президента Зеленского Андрей Ермак.

Он отметил, что без конструктивного диалога с Козаком, не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", - сказал Ермак.

В то же время помощник Зеленского подчеркнул, что пока он видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента РФ.

Отметим, что, по мнению экспертов, Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.

Напомним, ранее сообщалось, что экономический куратор ОРДЛО Дмитрий Козак ушел из правительства России на должность в администрацию Путина.

На посту вице-премьера Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, и принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу.

Ранее стало известно, что Владислав Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Песков опроверг эту информацию.