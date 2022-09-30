Єрмак запросив єврейські правозахисні організації долучитися до міжнародного трибуналу для РФ

За словами Єрмака, "ми самі стали свідками пекла - тут і зараз. Як і в 41-му, сьогодні тисячі людей гинуть тільки тому, що вони належать до неправильного, з їхнього (агресора, - ред.) погляду, народу".

"Трагедії в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі та десятках інших міст роблять трагедію в Бабиному Яру надзвичайно близькою для сучасної України. Біль від цього давнього шраму посилили нові рани. Ми ніколи не забудемо Бабин Яр. Це місце пам’яті для людей багатьох національностей і віросповідань. Їх об’єднує те, що всі вони - жителі України, які зіткнулися з абсолютним злом", - заявив керівник ОП.

Він нагадав, що цьогоріч із початком повномасштабного вторгнення росії в Бабиному Яру з’явилися нові жертви: у березні від ракетного удару агресора загинули п’ятеро людей, зокрема дитина.

На переконання очільника Офісу глави держави, сьогодні Бабин Яр є нагадуванням не лише про минулі, а й про сучасні злочини проти людяності, які не можна забути й пробачити.

Єрмак також запросив правозахисників долучатися до роботи групи, яка працює над питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. росія має бути притягнута до відповідальності не лише за воєнні злочини та злочини проти людяності, а й за факт агресії проти нашої держави, вважає він.

"Потрібна жорстка відповідь - не просто засудити, а чітко дати зрозуміти, що буде далі", - наголосив він.