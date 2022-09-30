Ермак пригласил еврейские правозащитные организации присоединиться к международному трибуналу для РФ

По словам Ермака, "мы сами стали свидетелями ада - здесь и сейчас. Как и в 41-м, сегодня тысячи людей погибают только потому, что они принадлежат к неправильному, с их (агрессора, - ред.) взгляду, народу".

"Трагедии в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и десятках других городов делают трагедию в Бабьем Яру чрезвычайно близкой для современной Украины. Боль от этого давнего шрама усилили новые раны. Мы никогда не забудем Бабий Яр. Это место памяти для людей многих национальностей и вероисповеданий. Их объединяет то, что все они - жители Украины, столкнувшиеся с абсолютным злом", - заявил руководитель ОП.

Он напомнил, что в этом году с началом полномасштабного вторжения россии в Бабьем Яру появились новые жертвы: в марте от ракетного удара агрессора погибли пять человек, в том числе ребенок.

По убеждению главы Офиса главы государства, сегодня Бабий Яр является напоминанием не только о прошлых, но и о современных преступлениях против человечности, которые нельзя забыть и простить.

Ермак также пригласил правозащитников присоединяться к работе группы, работающей над созданием специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности не только за военные преступления и преступления против человечности, но и за факт агрессии против нашего государства, считает он.

"Нужен жесткий ответ - не просто осудить, а четко дать понять, что будет дальше", - подчеркнул он.