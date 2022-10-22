Єрмак закликав правозахисні організації до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ

Він заявив, що сьогодні відбуваються найбільш кричущі порушення прав людини в Європі після Другої світової війни.

"Українські бранці утримуються без обов’язкового доступу до них і представників Організації об’єднаних націй, і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія продовжує блокувати місію ООН зі встановлення фактів теракту проти українських військовополонених, оборонців "Азовсталі", в Оленівці. Близько 50 наших воїнів були безжально вбиті. І дуже ймовірно, що в цьому місці приховані й інші злочини", - заявив Єрмак.

Він закликав представників міжнародної правозахисної спільноти, структур ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ вжити негайних дій задля припинення злочинів проти українських полонених.

Керівник ОП переконаний, що міжнародні організації мають перейти до активних нестандартних дій, змінивши усталені правила своєї діяльності відповідно до сучасних умов.

"Сьогодні вся спільнота повинна виступити єдиним фронтом для того, щоб захистити сам принцип захисту прав людини у ХХІ столітті. Інакше нам нічого буде говорити. Інакше сам цей принцип і багато інституцій не зможуть щось говорити за деякий час. Будь-яка війна закінчується, але що ми скажемо після неї всім цим тисячам людей", - сказав він.

Єрмак також запропонував представникам міжнародних організацій розглянути план, який передбачає конкретні кроки щодо захисту прав українців, які перебувають у російському полоні.

Також він запропонував направити спільну місію на контактну лінію, до якої можуть долучитися представники міжнародних організацій. Ця місія має перебувати на контактній лінії доти, доки Росія не надасть доступу до місць утримання українських бранців.