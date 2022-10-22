Ермак призвал правозащитные организации к нестандартным действиям, чтобы остановить преступления РФ

Он заявил, что сегодня происходят наиболее вопиющие нарушения прав человека в Европе после Второй мировой войны.

"Украинские пленники содержатся без обязательного доступа к ним и представителям Организации объединенных наций, и Международного комитета Красного Креста. Россия продолжает блокировать миссию ООН по установлению фактов теракта против украинских военнопленных, защитников "Азовстали", в Еленовке. Около 50 наших воинов были безжалостно убиты. И очень вероятно, что в этом месте скрыты и другие преступления", - заявил Ермак.

Он призвал представителей международного правозащитного сообщества, структур ООН, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ предпринять немедленные действия для пресечения преступлений против украинских пленных.

Руководитель ОП убежден, что международные организации должны перейти к активным нестандартным действиям, изменив устоявшиеся правила своей деятельности в соответствии с современными условиями.

"Сегодня все сообщество должно выступить единым фронтом для того, чтобы защитить сам принцип защиты прав человека в XXI веке. Иначе нам нечего будет говорить. Иначе сам этот принцип и многие институты не смогут что-либо говорить через некоторое время. Любая война заканчивается, но что мы скажем после нее всем этим тысячам людей", - сказал он.

Ермак также предложил представителям международных организаций рассмотреть план, предусматривающий конкретные шаги по защите прав находящихся в плену украинцев.

Также он предложил направить совместную миссию на контактную линию, в которую могут присоединиться представители международных организаций. Эта миссия должна находиться на контактной линии, пока Россия не предоставит доступ к местам содержания украинских пленников.