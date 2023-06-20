Єрмак закликав Ізраїль передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами"

"Ніхто, окрім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників", - заявив чиновник.

Він зазначив, що розчарований у позиції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху щодо військової допомоги Україні. За словами Єрмака, він розраховував, що збройові угоди між Росією та ворогом Ізраїлю Іраном мають спонукати Ізраїль розпочати постачання нашій країні.

"Ми бачимо, як кремлівський диктатор (Володимир Путін - ред.) робить сімейні фотографії з іранськими лідерами, а потім ця іранська зброя використовується проти нас і проти вас. Я не знаю, що ще потрібно", - додав керівник ОП.

Чиновник наголосив, що не може зрозуміти позицію ізраїльських чиновників, які не визнають спільного ворога в України та Ізраїлю у вигляді Ірану.

Позиція Ізраїлю

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль відмовляється надавати військову допомогу нашій країні. Держава передає лише гуманітарну допомогу.

При цьому Єрусалим продовжує підтримувати добрі стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

На початку цього року ЗМІ писали про те, що Ізраїль відхилив запит України щодо передачі протиповітряних систем Hawk, які необхідні для відбиття російських ракетних ударів.