Ермак призвал Израиль передать Украине помощь для борьбы с иранскими "Шахедами"

"Никто, кроме Израиля, не может предоставить оборудование для борьбы с атаками иранских беспилотников", - заявил чиновник.

Он отметил, что разочарован в позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху насчет военной помощи Украине. По словам Ермака, он рассчитывал, что оружейные сделки между Россией и врагом Израиля Ираном должны побудить Израиль начать поставки нашей стране.

"Мы видим, как кремлевский диктатор (Владимир Путин - ред.) делает семейные фотографии с иранскими лидерами, а потом это иранское оружие используется против нас и против вас. Я не знаю, что еще нужно", - добавил руководитель ОП.

Чиновник подчеркнул, что не может понять позицию израильских чиновников, которые не признают общего врага у Украины и Израиля в виде Ирана.

Позиция Израиля

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль отказывается оказывать военную помощь нашей стране. Государство передает только гуманитарную помощь.

При этом Иерусалим продолжает поддерживать хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой.

В начале этого года СМИ писали о том, что Израиль отклонил запрос Украины о передаче противовоздушных систем Hawk, которые необходимы для отражения российских ракетных ударов.