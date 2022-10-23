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Єрмак про заклик G7 до Росії щодо ЗАЕС: печерні люди розуміють лише мову сили

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заклик "Великої сімки" до Росії повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні є важливим, але печерні люди можуть зрозуміти лише мову сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"G7 закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська. Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили. Ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, його економіка руйнується завдяки системним санкціям ", - зазначив Єрмак.

За його словами, зараз необхідно виявляти більшу рішучість для того, щоб "колективно добити ворога", оскільки з терористами інші методи не працюють.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

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Запорізька АЕСG7Андрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти України