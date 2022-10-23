Ермак о призыве G7 к России по ЗАЭС: пещерные люди понимают только язык силы

Призыв "Большой семерки" к России вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине является важным, но пещерные люди могут понять только язык силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска. Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика разрушается благодаря системным санкциям", - отметил Ермак.
По его словам, сейчас необходимо проявлять большую решительность для того, чтобы "коллективно добить врага", поскольку с террористами другие методы не работают.
Напомним, ранее стало известно, что страны "Большой семерки" официально призвали Россию вывести свои войска с территории ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины, а также вернуть всех похищенных сотрудников.
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