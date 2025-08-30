UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Єрмак: Захід має примусити РФ сісти за стіл переговорів, Україна вийде переможцем

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Країни Заходу мають натиснути на Росію та змусити її сісти за стіл переговорів. Україна буде переможцем, адже вона сильна і хоче лише справедливого і тривалого миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента (ОП) України Андій Єрмак в ефірі телеканалу Newsmax.

Він підкреслив, що в нинішній складній ситуації Україна не програє цю війну, а Росія - не виграє.

В якості підтвердження своєї точки зору, очільник Офісу президента (ОП) навів три фактори.

По-перше, зазначив він, офіційний Київ деякий час тому просив країни Заходу дати Україні зброю і "ви побачите, як ми боремося".

"І зараз увесь світ визнає, що українці - одні з найкращих борців у світі борців", - сказав Єрмак.

По-друге, зазначив керівник ОП, Україна просила Захід допомогти їй фінансово для налагодження виробництва власної зброї, й "зараз весь світ визнає, що ми є лідерами у виробництві безпілотників".

І по-третє, розповів Єрмак, сьогодні Київ просить союзників натиснути на Росію.

"Спонукайте Росію сісти за стіл переговорів. І ви зможете побачити, що і за столом переговорів, ми будемо переможцями, бо ми сильні. Ми хочемо лише справедливого і тривалого миру", - підкреслив очільник ОП.

В якості підтвердження своїх намірів, він навів цитату президента Дональда Трампа, виголошену ним під час саміту в Білому домі: "Мене не цікавлять рішення на місяць або на кілька років. Я хочу на тривалий період часу".

"І це можливо лише для справедливого і тривалого миру", - додав Єрмак.

Нагадаємо, 29 серпня Андрій Єрмак відвідав з офіційним візитом Нью-Йорк, де провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

За підсумками переговорів, глава ОП зазначив, що Сполучені Штати не схиляють Україну до поступок власними територіями Росії в обмін на мир і що Вашингтон не тисне на Київ у цьому питанні.

Крім того, Єрмак зазначив, що для початку дієвих мирних переговорів з Росією, потрібне тотальне припинення вогню. За його словами, діалог складно вести, коли країну обстрілюють дронами і ракетами.

