Єрмак: вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні

"Вже зараз формується міжнародна коаліція для надання винищувачів Україні. Об'єднаними зусиллями українських пілотів готуватимуть, ПС ЗСУ забезпечуватимуть літаками", - зазначив чиновник.

Керівник ОП у цьому контексті подякував державам, які допомагають Україні захищати наше небо та міста від російських атак.

Так, Єрмак висловив вдячність президенту США Джо Байдену "за рішучість та лідерство, які знову продемонстровані в ході нашої війни за незалежність".

"Рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів вкрай важливе для порятунку тисяч життів цивільних і перемоги над безжальним агресором", - наголошує він.

Також Єрмак подякував раднику американського президента з нацбезпеки Джейку Саллівану, та зазначив, що "це була чудова командна робота".

"Раніше цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, а також прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяли створити міжнародну коаліцію винищувачів для України. Вже зараз вона формується. Також дякую за ваше лідерство. Щоб заснувати та розпочати, потрібно бути достатньо крутими", - пише керівник ОП.

Він додав, що українська сторона "досягне свого", й "у нашому небі не буде росіян, не буде їх і на нашій землі".