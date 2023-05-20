Ермак: уже сейчас формируется международная коалиция для передачи истребителей Украине

"Уже сейчас формируется международная коалиция для предоставления истребителям Украины. Объединенными усилиями украинских пилотов будут готовить, ВС ВСУ будут снабжать самолетами", - отметил чиновник.

Руководитель ОП в этом контексте поблагодарил государства, которые помогают Украине защищать наше небо и города от российских атак.

Так, Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену "за решительность и лидерство, вновь продемонстрированные в ходе нашей войны за независимость".

"Решение поддержать международную коалицию истребителей крайне важно для спасения тысяч жизней гражданских и победы над безжалостным агрессором", - подчеркивает он.

Также Ермак поблагодарил советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и отметил, что "это была отличная командная работа".

"Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещали создать международную коалицию истребителей для Украины. Уже сейчас она формируется. Также спасибо за ваше лидерство. Чтобы создать и начать, нужно быть достаточно крутыми", - пишет руководитель ОП.

Он добавил, что украинская сторона "добьемся своего", и "в нашем небе не будет россиян, не будет их и на нашей земле".