UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ермак выздоровел от COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Он провел три дня интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Ермака.

Глава ОП сообщил о выздоровлении 7 февраля.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный", - сообщил Ермак.

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ровно за неделю до нормандской встречи в Берлине Ермак получил положительный тест на коронавирус. Он тогда утверждал, что "пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги".

Позже в ОП заявили, что нормандскую встречу советников переносить не планируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак