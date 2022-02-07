Ермак выздоровел от COVID

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Он провел три дня интенсивной терапии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу Ермака.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный", - сообщил Ермак.

Ранее сообщалось, что ровно за неделю до нормандской встречи в Берлине Ермак получил положительный тест на коронавирус. Он тогда утверждал, что "пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги".

Позже в ОП заявили, что нормандскую встречу советников переносить не планируют.