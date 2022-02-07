Ермак выздоровел от COVID

Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Он провел три дня интенсивной терапии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Ермака.
Глава ОП сообщил о выздоровлении 7 февраля.
"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный", - сообщил Ермак.
Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
Ранее сообщалось, что ровно за неделю до нормандской встречи в Берлине Ермак получил положительный тест на коронавирус. Он тогда утверждал, что "пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги".
Позже в ОП заявили, что нормандскую встречу советников переносить не планируют.