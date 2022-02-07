Єрмак одужав від COVID

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він провів три дні інтенсивної терапії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Єрмака.
Голова ОП повідомив про одужання 7 лютого.
"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив Єрмак.
Він закликав українців вакцинуватись від коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що рівно за тиждень до нормандської зустрічі в Берліні Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Він тоді стверджував, що "пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".
Пізніше в ОП заявили, що нормандську зустріч радників переносити не планують.