Єрмак одужав від COVID

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він провів три дні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Єрмака.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що рівно за тиждень до нормандської зустрічі в Берліні Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Він тоді стверджував, що "пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".

Пізніше в ОП заявили, що нормандську зустріч радників переносити не планують.