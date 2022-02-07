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Єрмак одужав від COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Він провів три дні інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Єрмака.

Голова ОП повідомив про одужання 7 лютого.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив Єрмак.

Він закликав українців вакцинуватись від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що рівно за тиждень до нормандської зустрічі в Берліні Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Він тоді стверджував, що "пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якомога швидше встати на ноги".

Пізніше в ОП заявили, що нормандську зустріч радників переносити не планують.

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Андрій Єрмак