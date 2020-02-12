Ермак о выборах на Донбассе: есть условия, без выполнения которых это невозможно

В вопросе выборов на оккупированном Донбассе есть условия, без выполнения которых невозможно их провести. Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины.

"Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты - в первую очередь в Париже", - заявил Ермак

Он отметил, что у власти есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины.

"Согласно украинским законам. Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров", - уточнил глава Офиса президента.

Он также заявил о готовности к переговорам "со всеми патриотическими и умными силами".

"Если надо будет 10-30 раз повторить, что такое "формула Штайнмайера", я готов говорить со всеми. Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию", - добавил он.

Напомним, Ермак заявил, что прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений его работы.

Он также подчеркнул, что следующая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может стать шагом для получения реальных результатов от переговоров в нормандском формате.