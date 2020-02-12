Ермак назвал предпосылки для встречи Зеленского и Путина

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Решение о встрече с Путиным будет принимать украинский президент сам

Решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский будет принимать сам. Об этом новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, если Зеленский будет видеть, что эта встреча сможет стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в нормандской формате, то встреча может состояться.

"Что касается встречи с Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в нормандской формате, мы это не исключаем, но пока никаких разговоров на эту тему не было", - заявил Ермак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского могут согласовать в любой момент.

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин могли встретиться в Израиле, куда 23 января ехали по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. Тогда в Офисе украинского президента не исключили, что встреча украинского и российского президентов может состояться.

Впрочем, встреча так и не состоялась, потому что Зеленский не посетил форум, на котором присутствовал и Путин.