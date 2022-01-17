Ермак второй раз за неделю поговорил с советником Байдена. Обсудили Россию

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак второй раз за неделю поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили ситуацию с агрессией России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.
"Продолжили предметное обсуждение с Салливаном текущей ситуации вокруг Украины и перспектив ее деэскалации. Обменялись мнениями по поводу дальнейших шагов политико-дипломатического урегулирования. Благодарен США за неизменную поддержку Украины", - рассказал руководитель ОП о переговорах.
Напомним, предыдущий телефонный разговор Ермака и Салливана состоялся 12 января. Тогда стороны обсудили возобновление переговоров в нормандском формате.
А в конце декабря Ермак и Салливан говорили о шагах для достижения мира в Украине.