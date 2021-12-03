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Ермак второй раз за неделю поговорил с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном

Автор: Анна Полисученко

Глава Офиса президента Андрей Ермак второй раз за неделю поговорил с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Темой обсуждения стал ряд вопросов внешней и внутренней политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Состоялся еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики", - написал руководитель ОП.

Он добавил, что очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между Украиной и США.

Ранее мы писали, что Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины.

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