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Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 23:54
Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Главной темой обсуждения стала военная активность РФ возле Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ермак и Салливан обсудили "общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России возле границы Украины" и жесткой риторикой Кремля в отношении Украины.

Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности.

Джейк Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Имел содержательный разговор с Джейком Салливаном. Обменялись мнениями о ситуации на границах Украины. Договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Получил уверенность в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Андрей Ермак.

Ранее мы писали, что РФ стягивает к границе с Украиной военных и технику "в настораживающем количестве".

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