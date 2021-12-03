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Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником Байдена з нацбезпеки Салліваном

Автор: Анна Полисученко

Глава офісу президента Андрій Єрмак вдруге за тиждень поговорив з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Темою обговорення став ряд питань зовнішньої і внутрішньої політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

"Відбулася ще одна важлива телефонна розмова з Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна бесіда з широкого кола тем поточної внутрішньої і зовнішньої політики", - написав керівник ОП.

Він додав, що дуже цінує таке постійне та ефективне спілкування і в цілому якісно новий рівень співпраці між Україною та США.

Раніше ми писали, що Єрмак і радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорили війська РФ біля України.

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