Ермак встретился с генсеком Конференции ООН: о чем говорили

Ермак отметил роль ООН и личное лидерство генсека Антониу Гутерриша в том, что были достигнуты договоренности и началась реализация соглашения об экспорте зерна из украинских портов.

"Мы открыты и готовы к взаимодействию во всех вопросах, что учитывают наши национальные интересы и не вредят нашей стране", - отметил чиновник.

Глава ОП указал, что Украина также готова к предметному обсуждению с международными институтами и партнерами тех шагов, которые помогут другим государствам в условиях продовольственного кризиса и остальных вызовов, а также будут способствовать усилению украинской экономики.

Со своей стороны Гринспан поблагодарила за готовность украинской стороны к взаимодействию, в частности в сложных условиях войны.