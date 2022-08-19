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Ермак о возможности запуска "Северного потока-2": выглядит как подыгрывание террористам

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 15:50
Ермак о возможности запуска "Северного потока-2": выглядит как подыгрывание террористам Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Предложения запустить российский газопровод "Северный поток-2" похожи на подыгрывание террористам. При этом закупка нефти и газа из РФ - это финансирование агрессии России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Тема "Северного потока-2" должна быть закрыта навсегда. Любые попытки оживить "покойника" выглядят исключительно подыгрыванием террористам, которые не только убивают украинцев, но также хотят заморозить Европу", - написал он.

Ермак также отметил, что приобретение российской нефти и газа означает финансирование войны.

"Глобальная сплоченность вокруг расширения санкций может сломать хребет государству-террористу под названием Россия, которая использует энергетику как оружие", - написал он.

Глава ОП считает, что только сильная позиция до самой победы сможет дать результат.

Напомним, вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики призвал открыть газопровод "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

При этом в ФРГ исключили возможность запуска газопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал призывы немецких политиков о запускк "Северного потока-2" иррациональными.

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Андрей Ермак Северный поток-2
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