Єрмак про можливість запуску "Північного потоку-2": виглядає як підігрування терористам
Пропозиції запустити російський газопровід "Північний потік-2" схожі на підігрування терористам. При цьому закупівля нафти і газу з РФ - це фінансування агресії Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Тема "Північного потоку-2" має бути закрита назавжди. Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу", - написав він.
Єрмак також зазначив, що придбання російської нафти та газу означає фінансування війни.
"Глобальна згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу під назвою Росія, яка використовує енергетику як зброю", - написав він.
Голова ОП вважає, що тільки сильна позиція до самої перемоги зможе дати результат.
Нагадаємо, віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубики закликав відкрити газопровід "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, попри повномасштабну війну РФ проти України.
При цьому у ФРН виключили можливість запуску газопроводу навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці.
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба назвав заклики німецьких політиків щодо запуску "Північного потоку-2" ірраціональними.