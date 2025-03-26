Єрмак відповів, які наразі відносини України та США після перепалки у Білому домі

За словами Єрмака, два раунди переговорів про можливе припинення вогню, які відбулися в Саудівській Аравії, дали можливість показати американським чиновникам, що Київ готовий працювати з президентом США Дональдом Трампом у його прагненні покласти край трирічній війні між Росією та Україною.

Водночас голова ОП зауважив, що такі заяви суперечать російському підходу до переговорів, який, за його словами, передбачає висунення умов для укладення мирної угоди.

"Я думаю, що ми відмінно спілкуємося з американцями. Я думаю, що ми знову на вірному шляху", - сказав Єрмак.

За його словами, під час перемовин у Саудівській Аравії Україна показала, що налаштована дуже серйозно на перемир'я, і "американці це зрозуміли".

На його думку, вимога Росії про послаблення санкцій заради перемир'я у Чорному морі свідчить про підхід Кремля до мирних переговорів загалом.

"Це показує, що вони (Росія - ред.) не прийняли беззастережне припинення вогню, що є нонсенсом. Наша логіка полягає в тому, що ми повинні вступати без будь-яких умов. Найкращим способом повірити у протилежне було б суворе дотримання Росією домовленостей, досягнутих у Саудівській Аравії, - щонайменше, початкових домовленостей про безумовне припинення вогню", - сказав Єрмак.

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп посварилися під час спілкування з журналістами.Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.

Їх сварка призвела до низки інших події, зокрема США вирішили призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.

На тлі цього Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.