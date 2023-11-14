Єрмак у Вашингтоні: Україні потрібна зброя, більше систем ППО й санкції проти Росії

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський має чіткий план, серед пріоритетів якого є розвиток оборонної промисловості України та розгортання власного виробництва озброєнь. Однак, зауважив Єрмак, Україні потрібно більше зброї зараз.

Він нагадав, що Росія досі має перевагу в повітрі та здатна виробляти ракети попри введені санкції. Крім того, вона закуповує іранські ударні БПЛА та північнокорейські снаряди.

"Тож, необхідно ввести більше рестрикцій проти них. І особливо нам потрібні системи протиповітряної оборони",- підкреслив керівник ОП.

Він також наголосив, що верхівка в Кремлі "зациклена на реванші за холодну війну". І в сучасному світі, побудованому на партнерстві та консенсусі інтересів, Росія не має конкурентних переваг.

"Вогнища нестабільності виникатимуть по всьому світу, допоки Україна не переможе. Тому це - не лише у наших стратегічних інтересах, це також в інтересах Сполучених Штатів", - додав Єрмак.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі ніхто не може втомитися. Якщо Україна зможе вистояти і перемогти, то вистоїть і світовий порядок, заснований на правилах, зауважив він.

"Ми твердо налаштовані відновити суверенітет України над усією міжнародно визнаною територією", - заявив керівник ОП.

Крім того, він підкреслив, що для відбудови України після руйнівної війни необхідно створити "надійну парасолю" підтримки. Це, за його словами, дозволить відновити роботу одного з аеропортів України.

Керівник ОПУ також запевнив, що Україна продовжує реформування попри війну, і це вимагає великих зусиль та фінансових вливань. У цьому зв’язку він підкреслив, що частину зусиль з оборони й відновлення України можна було б забезпечити за рахунок російських активів.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден в жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.