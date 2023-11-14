Ермак в Вашингтоне: Украине нужно оружие, больше систем ПВО и санкции против России

Он подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского есть четкий план, среди приоритетов которого есть развитие оборонной промышленности Украины и развертывание собственного производства вооружений. Однако, отметил Ермак, Украине нужно больше оружия сейчас.

Он напомнил, что Россия до сих пор имеет преимущество в воздухе и способна производить ракеты, несмотря на введенные санкции. Кроме того, она закупает иранские ударные БПЛА и северокорейские снаряды.

"Итак, необходимо ввести больше рестрикций против них. И особенно нам нужны системы противовоздушной обороны", - подчеркнул руководитель ОП.

Он также подчеркнул, что верхушка в Кремле "зациклена на реванше за холодную войну". И в современном мире, построенном на партнерстве и консенсусе интересов, у России нет конкурентных преимуществ.

"Очаги нестабильности будут возникать по всему миру, пока Украина не победит. Поэтому это - не только в наших стратегических интересах, это также в интересах Соединенных Штатов", - добавил Ермак.

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе никто не может устать. Если Украина сможет выстоять и победить, то устоит и мировой порядок, основанный на правилах, заметил он.

"Мы твердо настроены восстановить суверенитет Украины над всей международно признанной территорией", – заявил руководитель ОП.

Кроме того, он подчеркнул, что для восстановления Украины после разрушительной войны необходимо создать "надежный зонт" поддержки. Это, по его словам, позволит возобновить работу одного из аэропортов Украины.

Руководитель ОПУ также заверил, что Украина продолжает реформирование, несмотря на войну, и это требует больших усилий и финансовых вливаний. В этой связи он подчеркнул, что часть усилий по обороне и обновлению Украины можно было бы обеспечить за счет российских активов.

Поддержка США Украине

Соединенные Штаты являются одним из главных союзников нашей страны в противостоянии российские агрессии. С начала войны Вашингтон поддерживает Киев военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов , предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент Джо Байден в октябре предложил выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку .