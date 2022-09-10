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Ермак об успехах ВСУ на фронте: "Зимний поход" еще впереди

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 18:52
Ермак об успехах ВСУ на фронте: "Зимний поход" еще впереди Фото: Ермак об успехах ВСУ на фронте: "Зимний поход" еще впереди (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине комментируя успехи украинских военных за последние дни и напомнили, что "Зимний поход" еще впереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Помним нашу историю, помним героев армии УНР, "рыцарей ордена Железного Креста". Помним Первый зимний поход по тылам "белых" и "красных", - написал Ермак.

Руководитель Офиса президента заявил, что "осенний поход" это дело настоящих героев Украины, а вот "Зимний поход" еще впереди.

"Первый зимний поход"

В 1919 году армия Украинской Народной Республики прошлась тылами "Красной" и "Добровольческой" армий под предводительством Михаила Емельяновича-Павленко.

"Первый Зимний" поход Армии УНР является наиболее героической страницей военного искусства периода Украинской революции (1917 - 1921 годов), во время которого украинская армия впервые удачно применила партизанские методы борьбы с многочисленными врагами. Достигнута главная цель - сохраненная армия УНР. "Зимний поход" был образцом партизанской войны.

Все вернувшиеся участники "зимнего похода" были награждены орденом Железного креста, который в системе наград украинского войска занимал первое место.

Напомним, что местные жители Лисичанска уже видят на окраинах городах украинских военных.

Также во временно оккупированном Лимане Донецкой области сейчас продолжаются боевые действия.

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