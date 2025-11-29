Єрмак уперше прокоментував своє звільнення з ОП

"Він був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї", - сказав Єрмак.

Як відомо, Андрій Єрмак очолював українську делегацію, яка брала участь у мирних переговорах зі США та Росією.

Цієї суботи він планував вилетіти до США, але у зв'язку з відставкою залишився в Києві. Замість нього туди вирушив секретар РНБО Рустем Умеров.

Водночас Єрмак наголосив на своїй заслузі в редакції мирного плану, який розробили США і РФ, і який від самого початку мав вигідні Москві пункти.

"Делегація під моїм керівництвом у Женеві спільно з нашими американськими партнерами зуміла домогтися того, що документ із 28 пунктів більше не існує", - заявив він, маючи на увазі переглянутий мирний план, який став вигіднішим Києву.

Єрмак додав, що залишилося кілька складних моментів, щодо яких потрібно домовитися, але він вважає, що це можливо.

"У будь-якому разі президент - незважаючи на тиск - не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", - наголосив колишній глава ОП.

Також він заявив, що його критики - включно з тими, кого він донедавна вважав своїми союзниками, але які від нього відвернулися - отримають по заслугах.

"Що стосується тих, кого я згадав про відсутність підтримки, вони прекрасно знають, до кого я звертався. Ну що ж, Бог їм суддя", - резюмував Андрій Єрмак.