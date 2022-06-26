Ермак об ударах по Киеву: надо признать РФ спонсором терроризма

По его словам, после очередного удара России по жилому дому и детскому саду в Киеве ее необходимо как можно быстрее признать государством-спонсором терроризма.

Он отметил, что Украине также нужны современные системы противоракетной обороны, о чем идут переговоры с союзниками.

Также Ермак заявил, что саммит G7 должен отреагировать на обстрелы Киева, призвав западных лидеров согласовать газовое эмбарго в новом пакете санкций против РФ, отправить военные конвои для разблокирование украинских портов и предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

"От страны-террориста защитит оружие. И она поможет нашей армии победить русских на поле боя", - написал глава ОП.