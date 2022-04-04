Єрмак: те, що Росія зробила в Бучі та інших містах - геноцид українського народу

Те, що російські війська зробили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містах на нашій території - геноцид. Справжній геноцид українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram -каналі.

"Те, що зробила Росія в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, робить в Маріуполі та на нашій території - це геноцид. Справжній геноцид українського народу", - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що некоректно порівнювати побачене у Бучі з різаниною у боснійському місті Сребрениця.

"Я б не робив таких порівнянь. Бо зараз ядерна держава напала на неядерну. Це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств. І розплата за це для Росії точно буде максимально жорстка", - додав голова ОП.