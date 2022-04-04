Єрмак: те, що Росія зробила в Бучі та інших містах - геноцид українського народу
Те, що російські війська зробили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містах на нашій території - геноцид. Справжній геноцид українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
"Те, що зробила Росія в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, робить в Маріуполі та на нашій території - це геноцид. Справжній геноцид українського народу", - заявив Єрмак.
Він також наголосив, що некоректно порівнювати побачене у Бучі з різаниною у боснійському місті Сребрениця.
"Я б не робив таких порівнянь. Бо зараз ядерна держава напала на неядерну. Це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств. І розплата за це для Росії точно буде максимально жорстка", - додав голова ОП.
Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.
До слова, Японія закликала притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини на території Київської області.
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