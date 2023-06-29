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Єрмак та радник Байдена обговорили результати зустрічі у Данії щодо формули миру

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Київ, Четвер 29 червня 2023 11:45
Єрмак та радник Байдена обговорили результати зустрічі у Данії щодо формули миру Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів чергові телефонні переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили недавню зустріч у Копенгагені щодо української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час переговорів Єрмак розповів Саллівану про оперативну ситуацію на полі бою. Також голова ОП подякував США за черговий пакет військової допомоги, який включає техніку та боєприпаси.

Крім того, Єрмак підбив підсумки зустрічі у столиці Данії радників з питань національної безпеки та політичних радників. Там були присутні представники лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії.

Під час зустрічі у Копенгагені відбулися консультації щодо української формули миру, а також Глобального саміту миру.

"Керівник Офісу президента України наголосив, що ця зустріч є чітким сигналом поваги до територіальної цілісності та суверенітету України як одного з важливіших принципів Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про зустріч у Данії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Копенгагені пройде зустріч представників понад десятка країн, яку організовує Україна.

Так, 25 червня Офіс президента повідомив, що у столиці Данії зустрілися радники лідерів з країн Європи, Азії, Африки та Близького Сходу. Вони обговорили українську формулу миру. Пізніше Андрій Єрмак розповів деталі зустрічі.

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Андрій Єрмак Офіс президента Сполучені Штати Америки
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