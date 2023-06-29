Ермак и советник Байдена обсудили результаты встречи в Дании по формуле мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел очередные телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они обсудили недавнюю встречу в Копенгагене по поводу украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе переговоров Ермак рассказал Салливану об оперативной ситуации на поле боя. Также глава ОП поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, включающий технику и боеприпасы.

Кроме того, Ермак подвел итоги встречи в столице Дании советников по национальной безопасности и политических советников. Там присутствовали представители лидеров Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.

Во время встречи в Копенгагене состоялись консультации по поводу украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

"Руководитель Офиса президента Украины подчеркнул, что эта встреча является четким сигналом уважения территориальной целостности и суверенитета Украины как одного из важнейших принципов Устава ООН", - говорится в сообщении.

Что известно о встрече в Дании

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Копенгагене пройдет встреча представителей более десятка стран, которую организовывает Украиной.

Так, 25 июня Офис президента сообщил, что в столице Дании встретились советники лидеров из стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Они обсудили украинскую формулу мира. Позже Андрей Ермак рассказал детали встречи.

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