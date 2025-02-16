Єрмак зустрівся з посланником з особливих доручень президента США: що обговорили

Зазначається, що Андрій Єрмак висловив подяку США за підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

"Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага - підготовці зустрічей на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Єрмак також наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення миру.